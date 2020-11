Porto concentra 32% da oferta total de transportes da Área Metropolitana

Carla Sofia Luz Hoje às 13:05 Facebook

Serviço na região é desigual, sobretudo a sul do rio Douro. Presença da STCP em Gaia é sete vezes menor do que na Invicta. Estudo da FEUP mostra que Gondomar tem menos oferta ferroviária entre concelhos com mais movimentos pendulares.

A população da Área Metropolitana do Porto (AMP) não tem igual acesso a transporte público. A oferta é desigual, com a Invicta a concentrar quase um terço do serviço total no seu território. Mesmo entre os cinco municípios com mais movimentos pendulares diários (Porto, Gaia, Gondomar, Matosinhos e Maia), existem diferenças significativas. Gondomar é o concelho com menos oferta ferroviária, apesar de lá chegarem o metro e os comboios urbanos da CP. Já a presença dos autocarros da STCP em Vila Nova de Gaia é sete vezes menor do que a que se verifica no Porto.

No momento em que a gestão da operadora pública rodoviária é partilhada pelos seis municípios onde circula (Porto, Gaia, Matosinhos, Gondomar, Maia e Valongo) e quando se prepara a transferência da titularidade da empresa do Estado para as câmaras, é relevante constatar o enorme peso que o serviço da STCP tem no Porto, onde regista 5316 circulações diárias de segunda a sexta e 362 à hora de ponta da manhã, entre as sete e as 10 horas.