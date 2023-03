Porto contará com 30 mil luminárias LED nas ruas

JN Hoje às 20:54 Facebook

Até julho, o Porto contará com 30 mil luminárias LED, permitindo a redução do consumo de energia na via pública para menos de metade, o que significa uma diminuição na emissão de gases e uma poupança de custos anual superior a 1 milhão de euros.

Ainda no âmbito do Pacto do Porto para o Clima, este ano a cidade passará a dispor de 267 carregadores de veículos elétricos na rede municipal.

De anotar que, desde 2021, toda a energia elétrica consumida pelo município foi produzida a partir de fontes renováveis. Uma realidade também nas empresas municipais Águas e Energia do Porto, Ágora, Porto Ambiente e Go Porto.

"O Pacto do Porto para o Clima é essencial para garantir qualidade de vida na cidade, mas especialmente para assegurar um futuro sustentável para os nossos filhos e gerações vindouras", sustenta Filipe Araújo, vice-presidente da autarquia.

Uma das ambições é utilizar os telhados de mais de 50 bairros sociais para produzir 6 MW de energia renovável, servindo diretamente quase 30 mil pessoas.

Entretanto, já foi adjudicada, e vai iniciar-se nos próximos dias, a instalação de painéis fotovoltaicos na ETAR do Freixo. Também o Parque da Cidade será alvo de um reforço no que respeita à produção fotovoltaica.

Para ajudar todos os cidadãos a melhorar o conforto térmico nas suas casas, foi criado o Porto Energy Hub. O projeto de aconselhamento tem como objetivo, através de um balcão físico, no Gabinete do Munícipe, e também em formato digital, dotar as famílias da informação necessária para reduzir custos.

O Pacto do Porto para o Clima é uma iniciativa da Câmara Municipal que pretende unir esforços em torno de um grande objetivo: alcançar a neutralidade carbónica até 2030