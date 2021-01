Porto cria linha de apoio de emergência para associações

Alfredo Teixeira Hoje às 19:10 Facebook

Em causa a grave situação financeira provocada pela pandemia da covid-19.

A Câmara do Porto vai criar uma nova Linha de Apoio de Emergência às Associações do Porto, dado o agravamento das circunstâncias causadas pela pandemia. A decisão foi tomada esta segunda-feira em reunião do executivo e partiu de uma proposta da vereadora da CDU, Ilda Figueiredo.

De referir que um dos pontos da reunião visava aprovar a terceira edição do "Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Portuense", e afetar ao programa "Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Portuense", para este ano, o montante de 800 mil euros. "A CDU considera que dado as coletividades voltarem a passar por momentos difíceis com esta segunda fase da pandemia o apoio deveria ir para além desses 800, de forma a ajudar um maior número e sobretudo as pequenas associações de bairro", explicou ao JN Ilda Figueiredo.

Desta forma, a nova linha de apoio pretende atribuir a todas as associações que não foram contemplados pelo "Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Popular" de 2020, sem prejuízo de concorrerem ao Fundo em 2021, cujo lançamento do concurso foi aprovado e que pré-determina o apoio a apenas 28 projetos.

Na reunião do executivo, por iniciativa de Rui Moreira, foi voltado um louvor aos voluntários que estiveram nas mesas de votos das eleições de domingo e o deputado do PSD, Álvaro Almeida, defendeu a gratuitidade do estacionamento à superfície em todas as zonas da cidade.