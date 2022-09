Porto de abrigo para milhares de brasileiros

Thais Vieira Hoje às 10:08 Facebook

A procura por uma vida melhor e por mais segurança uniu estes cinco imigrantes no Porto. Atravessaram o Atlântico, deixaram amigos e família e trouxeram a bagagem cheia de sonhos. Mas não estão sós.

São, de longe, a maior comunidade estrangeira no Porto. No distrito, vivem, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 27 496 cidadãos brasileiros, quase metade dos 55 473 estrangeiros radicados na região. Na cidade, há 8307 entre os 18 950 residentes de outras nacionalidades. E estes números dizem respeito apenas à contagem oficial, ou seja, àqueles que têm a situação regularizada.

1. Vanessa Moreira