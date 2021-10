Porto de Leixões vai utilizar drones 5G para monitorizar operações em tempo real

JN/Agências Hoje às 17:16 Facebook

O Porto de Leixões, em Matosinhos, é o primeiro a utilizar a tecnologia 5G em Portugal e será equipado com drones capazes de transmitir, em tempo real, imagens em alta qualidade para monitorizar operações.

O acordo entre a NOS e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) permite que o Porto de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto, seja o "primeiro Porto 5G de Portugal" estando "integralmente coberto com a quinta geração de redes móveis" daquela empresa.

Em comunicado, o grupo de comunicações e entretenimento sublinhou que aquele porto poderá contar com "significativos incrementos em termos de competitividade, eficiência e segurança" para a gestão da "importante infraestrutura nacional".

A APDL vai poder "monitorizar complexas operações com recurso a drones 5G, equipados com câmaras capazes de transmitir, em tempo real, imagens de vídeo em alta qualidade para a sala de controlo", explicou a NOS.

Com estes meios de monitorização remotos, tanto o centro de operações, como os pilotos dos navios podem acompanhar um conjunto de manobras de maior risco, aumentando simultaneamente a capacidade para realizar inspeções no local, com maior frequência, flexibilidade e segurança bem como permitir um apoio fundamental na gestão à resposta e mitigação em caso de incidentes, pode ler-se no comunicado.

Os drones 5G estarão ainda preparados para serem "equipados com sensores ambientais, de ruído e qualidade do ar, capazes de medir os impactos de cada operação em tempo real e diretamente no local".

As equipas da NOS e da APDL estão também a estudar "a melhor forma de tirar partido da realidade aumentada e tecnologia de gémeo digital para tornar os processos de manutenção de maquinaria e logística mais eficientes".

E pretendem implementar IoT ('Internet of Everything' ou Internet das Coisas) de sensorização para "saber em tempo real a localização e estado de todos os ativos".

Para o administrador executivo da NOS, Manuel Ramalho Eanes, citado no comunicado, o 5G é "peça fundamental" para a "indústria 4.0" e permite "definir o que é o futuro da competitividade das empresas nos mais diversos setores".

"Graças às soluções baseadas em 5G que estamos a implementar, o Porto de Leixões, uma das mais relevantes infraestruturas nacionais, poderá reforçar a sua posição competitiva, não apenas no contexto ibérico mas também europeu", salientou.

Já o presidente do conselho de administração da APDL, Nuno Araújo, apontou que a "tecnologia é provavelmente o fator de competitividade mais relevante" para aquela infraestrutura.

"Pretendemos levar a cabo as nossas operações da forma mais rápida possível, mais segura e com maior eficiência. Por isso, para o Porto de Leixões é absolutamente crítico a utilização de tecnologias inovadoras como o 5G, de forma a potenciar o nosso processo de transformação digital e assim incrementar a nossa produtividade e melhorar o nosso posicionamento", referiu, citado também na nota de imprensa.

Matosinhos é desde 2019 um "laboratório vivo de inovação" em que a NOS tem aplicado a tecnologia 5G em "projetos que contribuam para o aumento da sua eficiência e competitividade em diversas áreas", como na indústria ou na educação, onde já foi também apresentada a primeira escola 5G em Portugal.