Porto desenha novo jardim para moradores de Ramalde

Feito um convite à população no final do ano passado, a Câmara do Porto apresentou aos moradores e participantes, o projeto final para um novo jardim de proximidade entre a Rua de Senhora Porto e a Rua de Santa Luzia, em Ramalde. Em causa está um espaço com cinco mil metros quadrados, atualmente sem "utilização qualificada".

"Tratando-se de uma área residencial, a proposta pretende criar um espaço multifuncional e inclusivo, que alie o recreio e desporto ao ar livre com a estadia, o descanso e a contemplação", informa a Câmara do Porto através da sua página oficial.

O Município acrescenta que "nos alargamentos do percurso principal, formam-se as áreas de estadia informais que convidam à permanência, com o recurso a bancos e a sombras, que permitem também o convívio entre residentes".

No que toca à vegetação, "serão selecionadas espécies adequadas ao local, sendo que a proposta para a vegetação tem como objetivo a criação de uma estrutura verde qualificada com forte interesse ecológico, essencial para a conservação da biodiversidade, permeabilidade do solo e mitigar problemas desencadeados pela poluição constante dos ecossistemas urbanos".

A sessão de apresentação do projeto contou com a participação do vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo.