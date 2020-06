Porto disponibiliza 35 mil discos de vinil para escuta pública

Helena Teixeira da Silva Hoje às 15:56 Facebook

Fonoteca Municipal de Vinil inaugura em setembro, com programa regular e escutas orientadas.

Tudo aquilo que não é possível encontrar no Spotify estará disponível, a partir de setembro, na Fonoteca Municipal de Vinil, no Porto. Anunciado há dois anos, e agora concluído, este projeto musical de acesso público integra mais de 35 mil discos e contemplará uma programação regular que inclui escutas orientadas, podcasts temáticos, projeto educativo para escolas e concertos curados por músicos que previamente queiram explorar aquele património musical, cuja fita do tempo começa no período pré-25 de Abril, o tempo dos temas rasurados.

A ideia de transformar um depósito morto e fechado num património acessível e com vida partiu de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto e vereador da Cultura, que quis tornar público o acervo do arquivo sonoro municipal, que nos últimos anos beneficiou de duas doações da Radiodifusão Portuguesa e da Rádio Renascença. "Mais do que uma biblioteca sonora, de catalogação e restauro, a Fonoteca é um projeto de incentivo à criação artística", explicou ao JN.