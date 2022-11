Porto distinguido como o melhor destino de cidade do mundo

Alfredo Teixeira Hoje às 09:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A cidade do Porto foi distinguida na noite passada na gala da grande final do World Travel Awards (WTA) 2022, em Muscat, em Oman, como um dos melhores destinos turístico do mundo. O Porto venceu na categoria 'World's Leading City Destination'.

Nestes "Óscares" do turismo atribuidos anualmente, o Porto volta a ser premiado depois de ter sido eleito Melhor Destino de Cidade da Europa 2022. Este ano, a cidade concorria nas categorias "World's Leading City Destination" e "World's Leading Heritage City Destination", vencendo na primeira. O Porto deixou assim para trás as cidades mexicanas de Acapulco, Cancún e Mazatlán; Bogotá, na Colômbia; Quito, no Equador; a sul-africana Cidade do Cabo; a queniana Nairobi; o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos; as norte-americanas Las Vegas, Miami e Nova Iorque; Hanoi, (Vietname), Hong Kong (China), as australianas Melbourne e Sydney, além da neo-zelandesa Queenstown; Londres, Lyon, Marraquexe, e a cidade de Lisboa.

As votações nas categorias mundiais dos WTA decorreram online até 20 de outubro e os vencedores só ontem à noite foram anunciados. Com esta distinção, diz a Câmara do Porto, a cidade obtém "o mais alto reconhecimento global em viagens e turismo na categoria Melhor Destino de Cidade do Mundo, uma distinção ímpar na indústria".

PUB

Recebeu o galardão em representação do Município do Porto a vereadora com o pelouro do Turismo e Internacionalização, Catarina Santos Cunha, numa gala em que também esteve presente o presidente da Associação de Turismo do Porto, Luís Pedro Martins. Na cerimónia foi ainda premiada a cidade de Lisboa com o World's Leading Seaside Metropolitan Destination 2022, a Madeira (World's Leading Island Destination 2022), os passadiços do Paiva (World's Leading Adventure Tourist Attraction 2022), os Parques de Sintra - Monte da Lua, a TAP Air Portugal (com dois prémios pelas ligações aéreas a África e à América do Sul), o Olissippo Lapa Palace Hotel, o Dunas Douradas Beach Club, o Pestana Palace Lisboa e o Dark Sky Alqueva.

Recorde-se que no dia 1 de outubro, o Porto foi distinguido como o Melhor Destino de Cidade da Europa 2022, na competição continental dos World Travel Awards, um galardão "que colocou novamente a cidade na elite dos melhores destinos europeus, superando a concorrência de cidades como Amesterdão, Barcelona, Berlim, Genebra, Lisboa, Londres, Lyon, Roma, Veneza e Viena".

Os World Travel Awards são uma iniciativa global que reconhece e premeia a excelência em viagens e turismo com base na votação de profissionais da indústria de viagens, comunicação social e consumidores de todo o mundo.