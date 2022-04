Porto é a região mais procurada por ucranianos para comprar e arrendar habitação

Pedro Emanuel Santos Hoje às 08:40 Facebook

Com o eclodir do conflito no Leste da Europa, Portugal constituiu-se destino para quem foge da guerra. Com um aumento de mais de 1000% na procura, a Invicta e concelhos vizinhos são escolha preferencial, a larga distância de Lisboa (24,7%) e Setúbal (16,6%).

Disparou a busca de casa em Portugal por cidadãos da Ucrânia desde o início da guerra. O Porto é a região mais procurada por quem deseja fugir ao conflito: as buscas online aumentaram mais de 1000%.

Os números constam de dados exclusivos recolhidos pelo "Jornal de Notícias" junto da Imovirtual, o maior portal nacional de imobiliário, a partir do estudo do tráfego internacional recente desde a Ucrânia. Comparando os movimentos verificados entre 1 de janeiro e 24 de fevereiro, dia da invasão russa, e os dessa data até 31 de março, a subida do interesse em adquirir ou arrendar imóveis em Portugal foi de 61,7%.