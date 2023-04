Porto e Gaia: Faixa bus na ponte de Luís I é um teste para três meses

Adriana Castro com Miguel Amorim Hoje às 18:23 Facebook

Câmara de Gaia diz que medida é experimental. Comerciantes criticam alteração. Especialistas apoiam decisão.

Reabriu como uma faixa bus e sabe-se agora que será uma experiência de três meses. Foi o vice-presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Patrocínio, quem o anunciou. No tabuleiro inferior da ponte de Luís I, entre Porto e Gaia, só podem passar autocarros, táxis e velocípedes. As motas também estão excluídas, ao contrário do que acontece nos restantes corredores bus da cidade.

No Porto, existe uma barreira policial a impedir a passagem de motociclos, carros e motoristas das plataformas digitais, mas em Gaia não. Por isso, há quem atravesse a ponte como era habitual. Só que, chegados ao Porto, a Polícia Municipal obriga os condutores a inverter a marcha e regressar à outra margem.