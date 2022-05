Porto e Norte ascende ao top 20 mundial para receber congressos

JN Hoje às 21:55 Facebook

O destino Porto e Norte ascendeu ao top 20 mundial para receber eventos e congressos, segundo o ranking da Associação Internacional de Congressos e Convenções. A cidade do Porto ocupa lugar de destaque entre os destinos turísticos internacionais que melhor enfrentaram a pandemia.

O índice de desempenho de destino, da responsabilidade da Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA), coloca o Porto como um dos que tiveram um melhor comportamento durante o período agudo da pandemia e que melhor se prepararam para a retoma turística.

Em 2019, antes da crise sanitária, o Porto ocupava o 39.º lugar do ranking de destinos com melhores condições para acolher eventos do segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) e neste momento é o 14.º destino europeu mais bem colocado nessa lista e o 16.º ao nível mundial.

Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, considera que "é uma excelente notícia, resultado de muito trabalho de estruturação deste produto e também de uma estratégia arrojada de promoção externa, com alguns dos nossos conteúdos a receber as maiores distinções a nível mundial".

A indústria MICE é estratégica para o Porto e Norte, que cedo identificou o segmento como "importante na retoma, por força do efeito multiplicador deste produto, quer em termos de consumo turístico quer no combate à sazonalidade".

Fruto desta aposta, para o corrente ano, o destino Porto e Norte já captou mais de uma centena de eventos que, no total, trarão à região mais de 32 mil pessoas.