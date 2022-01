Porto e Norte reclama compensações pela estratégia centralista da TAP

Almiro Ferreira Hoje às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Demora na eletrificação da linha ferroviária vai atrasar os projetos de retoma da via-férrea entre o Pocinho e Barca d'Alva e condicionar os planos turísticos para o Alto Douro Vinhateiro.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal (ERTPNP), Luís Pedro Martins, pede ao Governo "um envelope financeiro" que compense a região pelo denunciado abandono do Aeroporto de Pedras Rubras pela TAP. A estratégia passa também pelo comboio e pela retoma da ligação entre o Pocinho e Barca d"Alva, mas todos os projetos ferroviários para o Alto Douro Vinhateiro estão já condicionados a jusante. "A eletrificação da linha deslizou mais um ano", observa Beraldino Pinto, vice-presidente da CCDR-Norte.

A ocasião tinha o pretexto e a solenidade da celebração do 20.º aniversário do galardão de Património Mundial, atribuído pela Unesco ao Douro Vinhateiro, a 14 de dezembro de 2001, mas, até pela localização do outdoor promocional descerrado ontem na Loja Interativa de Turismo, em plena gare do Aeroporto do Porto, logo se abordou o tema de maior recorrência no setor durante os últimos tempos, o da denunciada estratégia centralista da TAP, da qual depende só um décimo da circulação total de passageiros em Pedras Rubras. A Ryanair, a Easy Jet e a Transavia já ultrapassaram a compannhia resgatada pelo Estado.

"Portugal necessita de um hub em Lisboa e de uma companhia que permita ligação a mercados como a América do Norte, a América Latina e África. Nada contra isso. Mas já que todos andamos a pagar esse serviço e não estamos a ter o serviço, então convém que seja disponibilizado às regiões um envelope financeiro que lhes permita operar com outras operadoras", afirmou o presidente do ERTPNP.

O IVA turístico

Luís Pedro Martins fala, ainda, de "mercados de grande importância" para o Porto e para o Norte, "para ajudar a combater a sazonalidade e a estada média" e identifica outros "mercados de alto rendimento", com os Estados Unidos, o Brasil e a Ásia-Pacífico, que "são da responsabilidade da TAP".

"Nós - acrescentou o dirigente do Turismo do Norte - podemos encontrar outras companhias, como a Turkish, a Emirates ou a Qatar, nomeadamente para os mercados da Ásia-Pacífico. O que precisamos é de ferramentas para trabalhar com estas operadoras. Precisamos de um envelope financeiro do Estado".

PUB

"De onde vem o dinheiro? Vem, por exemplo, do IVA turístico. Já que é o turismo que possibilita essa receita para o Estado, era simpático que voltasse a ser aplicada no turismo, para que próprio turismo a aplique e produza mais receita", conclui Luís Pedro Martins.

A ligação a Barca d'Alva e a Espanha

"O que é preciso é que haja vontade de identificar o problema, o da necessidade de reforçar a conectividade aérea", sublinhou Luís Pedro Martins. Por ar ou por terra, o presidente do Turismo do Porto e do Porto quer é completar estes circuitos turísticos e desde logo também com o pouca-terra e a retoma da circulação ferroviária entre o Pocinho e a Barca d'Alva, até ao Douro Superior e com vista a ligações a Salamanca e aos mercados turísticos de Castela.

Também presente na celebração do galardão de Património Mundial do Douro Vinhateiro, atalhou o vice-presidente da CCRD, Beraldino Pinto: "O potencial turístico da região pode ser aproveitado com muito mais impacto, com o prolongamento da via-férrea. Não estamos a falar de uma ligação tradicional casa-trabalho, estamos a falar de uma linha que permite a penetração numa região por um meio de transporte ecológico, que permite a chegada de muitos mais visitantes com menor pegada. Tudo se conjuga, portanto, para que as evidências venham ao de cima e sigam pela cabimentação nos fundos nacionais e europeus, para execução da obra".

Beraldino Pinto deixa, contudo, uma advertência: "Se verificarmos que a própria eletrificação da linha atual já deslizou mais um ano, se calhar, para 2022, sobram as obras físicas de 2021. Espero que se concretizem agora, durante este ano".