Porto é o concelho que mais perde alunos no Ensino Profissional

Presidente da Anespo defende corte nas turmas do ensino regular para se aumentar os alunos nesta via.

Num ano, o Ensino Profissional perdeu quase mil alunos (964). Só no concelho do Porto, em 2021, inscreveram-se menos 204 alunos nesta via. De acordo com os dados do InfoEscolas, 104 municípios ganharam alunos e 122 perderam. José Luís Presa, presidente da Associação Nacional das Escolas Profissionais (Anespo) culpa professores e uma má orientação vocacional de "empurrarem" alunos para cursos científico-humanísticos.