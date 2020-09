Porto é o distrito com mais clubes de columbofilia. Pombos-correio são uma paixão

Marta Neves Hoje às 15:54 Facebook

No mundo dos pombos-correio, o distrito do Porto é o que voa mais alto. Em todo o país, há cerca de dois milhões de "atletas" e 11 mil columbófilos inscritos na federação portuguesa.

A Associação Columbófila do Distrito do Porto (ACDP) é a maior a nível nacional, com 67 clubes, divididos por seis zonas. "São 1500 columbófilos filiados, 1300 a competir", diz Cândido Regal, presidente da associação.

Em comum têm um gosto pela natureza e um amor inabalável pelas aves e pela competição. "A columbofilia pode ser o escape para muita gente", solta José Carlos Santos, 41 anos, diretor desportivo da ACDP e professor de Informática, confessando que esta atividade o "liberta e acalma".