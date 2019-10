Porto é o distrito mais afetado pelas vespas-asiáticas

Ana Sofia Rocha e Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:58 Facebook

As vespas-asiáticas estão a alarmar o Porto, o distrito do país onde foi detetado o maior número de ninhos. Até agosto, o Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR registou 133 denúncias de avistamento ou presença de vespeiros, indicadores que pecam por defeito, já que várias entidades respondem a estas denúncias.

Os alertas multiplicam-se, mas muitas vezes as populações esperam várias semanas até que a situação seja resolvida. Em todo o país, registaram-se, recentemente e em pouco mais de um mês, quatros casos mortais ligados a picadas de vespas.

Há relatos de ninhos em praticamente todos os concelhos do Grande Porto e são muitas as críticas à falta de atuação por parte das autoridades. Em Gondomar, os moradores estão em alerta constante devido a um ninho de vespas que se formou numas árvores no meio de dezenas de casas. A Proteção Civil já os informou que "têm de esperar porque há situações prioritárias", como ninhos perto de escolas ou de lares de idosos.