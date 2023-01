Porto é um dos destinos de férias mais subestimados do Mundo

JN Hoje às 12:05 Facebook

É mais uma distinção turística para o Porto: a cidade é um dos destinos de férias mais subestimados do Mundo. A classificação foi elaborada pela Bounce, empresa de armazenamento de bagagens. À frente do Porto, colocado em segundo lugar ex aequo com Marraquexe (Marrocos), ficou apenas Rhodes, na Grécia.

O estudo da Bounce analisou 100 das cidades mais visitadas no Mundo, listando-as de acordo com o maior número de atrações "cinco estrelas", face ao menor número de visitantes. Assim, as cidades com mais mais atrações mas menos visitantes ficaram no topo da lista dos destinos mais subestimados.

Heraklion (Grécia), Rio de Janeiro (Brasil), Cracóvia (Polónia), Lima (Peru), Honolulu (Estados Unidos da América), Hurghada (Egito) e Nice (França) completam a lista dos 10 primeiros classificados.

De acordo com o estudo, o Porto teve 2,49 milhões de visitantes 1310 experiências disponíveis, sendo que 473 delas (36%) são "cinco estrelas".

Recorde-se que o Porto ganhou, no ano passado, o galardão de melhor destino de cidade do Mundo, nos World Travel Awards, que são chamados de "Oscars" do turismo.