Porto entre as melhores cidades da Europa para investir em 2020

A revista "Forbes" elegeu as seis melhores cidades europeias para investir no próximo ano. Na lista, consta uma portuguesa, o Porto, que substitui Lisboa no ranking do ano passado.

A lista da revista norte-americana contacto o LeadingRE, um consórcio global de 565 corretoras de imóveis em 70 países, para descobrir que cidades estavam a mostrar sinais de crescimento imobiliário, mas não ao ponto de ultrapassarem o limite para permitir a obtenção de lucro.

Este ano, ao contrário do anterior, a Forbes deixa de fora a capital portuguesa com um bom lugar para investir, uma vez que "o crescimento foi tão significativo em 2019 que é difícil encontrar bons negócios em casas". As atenções viram-se assim para o Porto, "onde os preços das casas ainda são 30% inferiores aos de Lisboa, apesar de um aumento de 15% em vendas, segundo Rita Ribeiro, do INS Portugal [agência imobiliária]",

"A procura aumentou tanto por causa das casas relativamente mais caras em Lisboa, como devido às mudança nas leis de aluguer, que tornaram mais fácil a obtenção de lucros por parte dos proprietários", pode ler-se.

A "Forbes" considera ainda que Portugal é também um dos lugares com preços mais baixos para obter um "visto gold", que é a autorização de residência a estrangeiros atribuída mediante a realização de investimento, empresarial ou imobiliário. Rita Ribeiro estima que as vendas de imóveis para estrangeiros cresceram nos últimos três anos, de um em cada dez compradores para um em cada três.

Além do Porto, Nápoles (Itália), Megève (França), Szekesfehervar (Hungria), Batumi (Geórgia) e Roterdão (Holanda) são as cidades que formam a lista.