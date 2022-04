Porto festeja 25 de Abril com Sérgio Godinho e fogo de artifício

JN Hoje às 18:40 Facebook

A cidade do Porto vai celebrar o 25 de Abril, no domingo, com uma sessão de fogo de artifício na Avenida dos Aliados, antecedida por um concerto de Sérgio Godinho e pela atuação do Coral de Letras da Universidade do Porto. Na segunda-feira, um dos pontos altos do programa será o Desfile pela Liberdade, entre o Museu Militar e os Aliados, às 15 horas. Para domingo e segunda-feira estão previstos condicionamentos de trânsito no centro da cidade.

Sérgio Godinho dará voz às comemorações do 25 de Abril, no Porto, a partir das 22 horas. Ao cantor portuense, a celebrar 50 anos de carreira, vai juntar-se o Coral de Letras da Universidade do Porto para cantar a "Grândola Vila Morena".

À meia-noite, os céus da cidade iluminam-se com um espetáculo de fogo de artifício.

O programa do 48.º aniversário do 25 de Abril, ao qual a Câmara do Porto se associa, em conjunto com a comissão promotora, apresenta outros momentos de celebração, sempre de participação gratuita.

O feriado de segunda-feira começará com uma manhã de atividades para os mais novos. A partir das 10 horas, a Praça do General Humberto Delgado vai transformar-se num espaço para jogos tradicionais.

À tarde, às 14.30 horas, terá lugar a cerimónia de homenagem aos resistentes antifascistas, no local onde esteve alojado o edifício da PIDE. Será a partir do Museu Militar do Porto que sairá o Desfile pela Liberdade, em direção à Avenida dos Aliados, às 15 horas. A festa continuará nos Aliados, com atuações e animação musical.

A par dos condicionamentos de trânsito, as comemorações do 25 de Abril vão ter repercussões no serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).