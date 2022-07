Porto fica no Eixo Atlântico mas com pouca confiança no secretário-geral

Ana Peixoto Fernandes com S.F. Hoje às 07:30 Facebook

Xoan Mao desvaloriza polémica criada pelas suas críticas a Rui Moreira, considerando que debate deve ser interno.

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, desvalorizou a polémica provocada pelas suas declarações sobre a eventual saída do Porto daquela associação e "o protagonismo e ego" do presidente da Câmara, Rui Moreira. Em novas declarações, Mao referiu que "o assunto está encerrado" em termos públicos e que o debate deve prosseguir internamente, com a presença de Rui Moreira.

Já fonte da presidência da Câmara do Porto voltou a lamentar as afirmações de Xoan Mao, considerando-as "ataques insultuosos de um funcionário [do Eixo]" para com o autarca e a cidade. Reiterou a sua "desconfiança" em relação ao responsável galego, mas garantiu a permanência do Porto na associação. Ainda assim, refutou, com dados concretos sobre atividade e impacto do município no exterior, a acusação de que o Porto "desapareceu do mapa" e deixou de ser convidado como palestrante "em todas as reuniões internacionais que há, porque não tem nada com que contribuir".