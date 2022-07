Porto, Gaia e Gondomar: anunciada nova via alternativa à VCI

Alfredo Teixeira Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Os municípios do Porto, de Gaia e de Gondomar querem avançar com a construção de uma via de ligação intermédia, entre a VCI e a A41 (CREP - Circular Regional Exterior do Porto). O objetivo é desanuviar o caos permanente da VCI, que não é resolvido pela CREP, que continua com portagens.

O investimento estimado é de 130 milhões de euros e os autarcas esperam convencer o Governo a comparticipar uma estrada que poderia ser fundamental para a mobilidade da Área Metropolitana do Porto.

A novidade foi avançada pelo presidente da Câmara do Porto, na reunião de Executivo desta segunda-feira. Rui Moreira explicou que se reuniu com os homólogos de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e de Gondomar, Marco Martins, para abordar a questão do caos na VCI e que, nesse âmbito, surgiu a hipótese de construir a nova via.

"O que acontece na VCI todos os dias é um crime ambiental", disse Rui Moreira.

A nova circular seria entre Avintes, a A4 e Leixões.