Porto, Gaia e Matosinhos unem-se para ajudar refugiados ucranianos

A criação de um site e de uma linha telefónica de apoio (222090420), onde passa a estar acessível a oferta de bens, serviços, emprego e acolhimento para os refugiados ucranianos que cheguem a Portugal, é o resultado da união de esforços dos municípios que compõem a Frente Atlântica - Porto, Gaia e Matosinhos.

Este domingo, os três autarcas assinaram na Casa do Roseiral, no Porto, os primeiros protocolos com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e com o Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, que passarão a estar disponíveis para prestar o apoio que a comunidade ucraniana possa precisar.

Através da campanha "Somos Todos Ucrânia", Porto, Gaia e Matosinhos decidiram unir-se numa resposta humanitária "em grande escala" que procura, acima de tudo, "organizar todas as manifestações de apoio", referiu a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

"Num tempo em que o individualismo prevalece, valeria a pena unir esforços, dando exemplos de um mundo que coopera", começou por expressar o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, dando nota que na Área Metropolitana do Porto "há uma vasta comunidade ucraniana com a qual existe uma relação muito forte".

Já Luísa Salgueiro destacou a "extraordinária forma" como a comunidade portuguesa está a responder, na recolha de bens essenciais para ajudar os ucranianos, tendo salientado que "a palavra-chave" de todo este processo "é integração". E acrescentou: "O exemplo que temos de dar é que a política deve estar ao serviço das pessoas".

Por sua vez, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, fez questão de agradecer "às várias equipas dos três municípios que, num tempo recorde, montaram esta campanha". "Estou certo de que o mal não vencerá e a Europa irá dar, uma vez mais, provas do seu avanço civilizacional perante outros Estados que, infelizmente, nunca conseguiram sair do obscurantismo autocrático", reforçou.

Alina Ponomarenko, cônsul-chefe da Ucrânia, agradeceu ajuda portuguesa Foto: José Coelho/Lusa

Emocionada com o forte aplauso que recebeu, a cônsul-chefe da Ucrânia no Porto, Alina Ponomarenko, destacou: "O povo da Ucrânia está a morrer pela liberdade e o que todos devem entender é que queremos a integração na União Europeia".

Alina Ponomarenko apelou ainda à comunidade internacional para "fechar o céu da Ucrânia", agradecendo a Portugal "pelo apoio" que está a ser prestado.

Nesta altura, notou-se que a vereadora da CDU da Câmara do Porto, Ilda Figueiredo, não aplaudiu o discurso da cônsul-chefe. Questionada pelo JN sobre esse facto, a autarca reagiu: "Estou solidária com o povo ucraniano e apoio a iniciativa, incluindo os respetivos protocolos que as autarquias fizeram. Estou empenhada na campanha de solidariedade com o povo ucraniano, que está a sofrer como todos os povos que sofrem vítimas de guerra".

Recolha de bens

Entre várias iniciativas, está prevista a recolha de bens, que foram pedidos pelo Consulado da Ucrânia no Porto e que serão entregues na fronteira com a Polónia.

A extensão do apoio foi determinada em sintonia com as necessidades apontadas pelo seminário Cristo Rei, em Gaia, que desde 26 de fevereiro, e em parceria com a Associação dos Ucranianos de Portugal, tem em andamento uma campanha de recolha de bens essenciais, tendo já enviado quatro camiões para a fronteira.

Cada município vai também promover, em articulação com as juntas de freguesia que serão pontos de entrega, a recolha de bens essenciais para serem transportados, de forma contínua, para a fronteira da Polónia com a Ucrânia.

Bolsa de serviços e alojamento

Será também criada uma bolsa de serviços nas mais variadas áreas, como a Psicologia e o Direito, para ajudar a uma melhor integração dos refugiados em Portugal, assim como a agregação das ofertas de alojamento e disponibilidade para acolhimento.

As ofertas de alojamento e disponibilidade para acolhimento devem ser manifestadas, preferencialmente, através do formulário online , ou através da linha de apoio 222090420, numa resposta que está a ser coordenada com o Alto Comissariado para as Migrações, sendo que as ofertas serão encaminhadas para esta entidade.

No Porto, a Câmara irá facultar meios e respostas de apoio ao Seminário Redentorista Cristo Rei, cedendo 105 camas para o acolhimento de refugiados.

Já Gaia tem disponível desde o final de fevereiro o hostel do Parque Biológico de Gaia, com capacidade para cerca de 50 pessoas.

Matosinhos oferece 24 camas no Centro de Apoio à Comunidade, em Leça da Palmeira.

Mas serão também aceites voluntários das mais diversas áreas, como médicos, tradutores, cabeleireiros, motoristas ou outros profissionais, que podem inscrever-se na bolsa de serviços criada para oferecer uma oportunidade de emprego aos refugiados ucranianos.

Neste campo, o Centro Nacional de Apoio ao Migrante do Norte já manifestou disponibilidade para apoiar e receber ofertas de serviços gratuitos que sejam disponibilizados.

Bolsa de emprego

A criação de uma bolsa de emprego onde, com o apoio de dezenas de associações que representam os profissionais de vários setores de atividades, serão reunidas as ofertas de emprego é outro dos projetos da Frente Atlântica.

Nesta área, as ofertas de emprego serão encaminhadas para o Instituto de Emprego e Formação Profissional, estando também prevista, para breve, a assinatura de um protocolo com esta entidade.

Outras medidas em curso

Ao nível do acolhimento das famílias, estão já a ser pensadas pelos três municípios soluções para a integração de crianças e jovens refugiados nos jardins-de-infância e nas escolas do primeiro ciclo.

Além disso, Gaia, através do pelouro da Juventude, está a organizar uma recolha de bens essenciais nas escolas do concelho.