Porto hasteia bandeira LGBTQIA+, mas não no edifício da Câmara

A recomendação do Bloco de Esquerda foi semelhante à do ano passado: que a Câmara do Porto hasteasse "oficialmente" a bandeira LGBTQIA+ nos Paços do Concelho no dia 17 de maio, a propósito do Dia Internacional da Luta contra Homofobia, Transfobia e Bifobia. E a resposta de Rui Moreira também foi a mesma: repetir a cerimónia do ano passado, mas na Praça General Humberto Delgado.

Com uma fotografia impressa numa folha A4 na mão, o presidente da Câmara do Porto provou a cerimónia do ano passado. A bandeira foi hasteada na Praça General Humberto Delgado, em frente ao edifício da Câmara do Porto. E não irá fazer alterações. "Este ano, vamos fazer a mesma coisa e os senhores estão convidados", disse, dirigindo-se à vereadora do Bloco de Esquerda, Maria Manuel Rola, que substituía Sérgio Aires.

Mas a intenção do BE era hastear a bandeira no mastro oficial do edifício. E Maria Manuel Rola justificou o pedido com o facto de o Município ter iluminado ou colocado "pendões de luto" nos Paços do Concelho a propósito da morte da rainha Isabel II, a 8 de setembro de 2021. "Entendemos que [este pedido] deve ter resposta positiva por parte deste Executivo e um compromisso por parte de quem se quiser associar", acrescentou Maria Manuel Rola.

PUB

Do PS, Maria João Castro colocou-se ao lado do BE, associando-se quase de imediato à iniciativa. "É uma luta que nos une a todos e a todas. Vamos votar a favor da recomendação do BE. Do ponto de vista institucional, e sendo apenas um ato simbólico, achamos que deveria ser de facto hasteada a bandeira desta causa nesta casa", reforçou.

A vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, também não vê qualquer "incompatibilidade" entre a proposta do BE e a iniciativa da Câmara do Porto. "Votarei favoravelmente na luta pelos direitos humanos", concluiu.

Mariana Macedo, do PSD, apoia a celebração, mas nota que a defesa dos direitos humanos "não se esgota num hastear de uma bandeira. Por isso, defende que "a causa deve ser debatida, defendida, na forma como foi feita no ano passado".

A proposta do BE foi recusada.