Porto: Hotel paga rua e novo pulmão verde da Lapa

Proprietários do Renaissance constroem parque no Porto, com 17 mil metros quadrados. Faz parte do contrato com a Câmara e da urbanização de terrenos que estavam sem uso.

Começa no próximo mês, ficando pronto num prazo de um ano, o novo parque urbano da Lapa, no centro do Porto. O espaço verde faz parte do estudo urbanístico que a Câmara fez para aquela zona da cidade, em 2019, que contemplava a criação de uma frente urbana. Ali nasceu já o Hotel Renaissance (de quatro estelas, 163 quartos, a inaugurar em abril). Aliás, será o Grupo Mercan Properties, que detém e gere o hotel, a pagar o parque urbano, tal como suportou a obra de reabilitação da Rua de Cervantes.

"Em 2020, a Mercan iniciou o licenciamento da obra do edifício hoteleiro e no âmbito desse processo fizeram-se dois contratos de urbanização com a Câmara do Porto: um para a requalificação integral das ruas de Cervantes e de Alves Redol, e outro para o parque urbano da Lapa", detalhou, ao JN, o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha.