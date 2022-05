"Porto Importa-se" ajudou 666 idosos em dois anos

João Nogueira Hoje às 19:01 Facebook

Já na segunda edição, os resultados deste biénio do projeto "Porto Importa-se", que faz intervenções técnicas para combater o isolamento social dos mais idosos, demonstram o "claro impacto da pandemia nos recursos sociais e no número de intervenções sociais", diz Joana Guedes, coordenadora da iniciativa.

Em pleno confinamento, a segunda edição abrangeu 400 idosos isolados e 133 casais de idosos com mais de 75 anos, num total de 666 idosos. Os resultados do projeto foram divulgados nesta quarta-feira, no Instituto Superior de Serviço Social do Porto (ISSSP), em Matosinhos.



"Isto foi como se Deus me aparecesse", revela Isaura Azevedo, idosa apoiada pelo projeto criado pela Domus Social, em 2017. Viúva há 20 anos, Isaura sente que o apoio que lhe tem sido dado é "mais que essencial", refletindo na tristeza resultante do "isolamento e solidão".



"Mais juntos. Menos sós." é o slogan do projeto que, segundo Pedro Baganha, presidente do Conselho de Administração da Domus Social, combate "o maior desafio que o nosso país enfrenta a médio e longo prazo", que é o isolamento social da população mais idosa.



O projeto em parceria com o ISSSP, conta com alunos estagiários dos cursos de Serviço Social e de Gerontologia Social que colaboram no terreno para os mais necessitados.



Para além do compromisso com a Domus Social, Andreia Moreira, técnica do "Porto Importa-se", declara que o compromisso é "sobretudo com os idosos".



A profissional confessa ainda as fragilidades sentidas no trabalho social que desempenha: "Foi muito difícil estar com as pessoas no início. As pessoas tinham medo de receber a nossa visita. Todos nós tínhamos medo, mas ao estar com elas, a mensagem que quisemos passar foi a de não ter medo. A nossa presença foi essencial".



"O projeto não termina, ele continua", diz Sara Melo, professora no ISSSP e coordenadora da segunda edição do projeto. A terceira fase, que decorrerá entre 2022 e 2024, continuará a combater o isolamento social que, segundo a professora, é uma "realidade que aumentará".

Joana Guedes reflete ainda na necessidade da "replicação" de projetos como este, uma vez que o "isolamento social tende a crescer".