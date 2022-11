JN Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A cidade do Porto já está iluminada com as cores do Natal. As luzes foram ligadas ao final da tarde desta quarta-feira.

A iluminação, que inclui a árvore gigante junto à Câmara, vai permanecer nas ruas do Porto até 6 de janeiro.

"Durante esse período, a iluminação vai funcionar de domingo a quinta-feira, entre as 18 e as 23 horas. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, o funcionamento prolongar-se-á até às 24 horas", explicou a Autarquia.