Porto já tem plataforma digital para o comércio tradicional da cidade

A Câmara do Porto lançou, esta terça-feira, uma plataforma digital com o "objetivo de divulgar o comércio local e tradicional" da cidade, de forma a torná-lo mais "visível, acessível e atrativo" para moradores e turistas.

A "Shop in Porto" foi hoje divulgada através de comunicado na página oficial da autarquia na internet, o qual refere que "os comerciantes registados podem divulgar as suas lojas, criar promoções e campanhas especiais para atrair clientes".

"Estes [clientes], por sua vez, ao aceder ao 'Shop in Porto', poderão encontrar as suas lojas de acordo com as categorias dentro das quais, optarem por fazer pesquisa. É possível pesquisar por loja, por produtos e localização geográfica, ou ainda de acordo com promoções, campanhas e ofertas especiais que estejam em vigor", pode ler-se na nota.

A plataforma vai destacar também as lojas reconhecidas ao abrigo do programa Porto de Tradição, assim como promoções ou ofertas diárias do comércio de rua da cidade, apresentando ainda um secção de Roteiros.

"Apresenta itinerários de lojas e de compras com curadoria de pessoas célebres ligadas à cidade. Os Roteiros Pessoais, apenas acessíveis a utilizadores registados, são itinerários feitos pelo próprio utilizador, refletindo os interesses e gostos pessoais", prossegue o documento.

A plataforma vai ser também lançada como aplicação para telemóvel, que "terá mais funcionalidades como a georreferenciação do utilizador e das lojas ao seu redor", e através da qual será possível fazer 'check-in' nas lojas em que fizer compras.