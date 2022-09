Porto lança estratégia para captar turistas mais endinheirados

Miguel Amorim Hoje às 08:11 Facebook

Câmara apresenta, esta terça-feira, a "Visão de Futuro" para o setor, a fim de aumentar o tempo de estadia na cidade e atrair visitantes da América e da Ásia.

Está à vista de todos que os números do turismo dispararam este ano. Passada a pandemia, os estrangeiros estão de volta e a Câmara do Porto quer manter esta tendência. Sobretudo, aumentar o tempo de estadia na cidade, captar novos mercados e ampliar as receitas.

Hoje é apresentada a "Visão de Futuro para a Sustentabilidade do destino Porto". Se o tempo médio de estadia está fixado, por agora, em 2,1 noites, os responsáveis querem dilatar este parâmetro e tornar a Invicta num lugar de viagem de média e longa duração.