Porto: Manhã de surf encheu Praia Internacional

Há 1300 crianças e jovens inscritos na "Missão Férias" da Câmara do Porto. O programa de atividades é dividido por semanas temáticas e restam "muito poucas vagas" para finais de agosto. O preço por semana é de 55 euros, sem almoço, ou de 70 euros, com almoço incluído. Esta manhã de terça-feira, a aula de surf que decorreu na Praia Internacional contou com a presença do presidente da Câmara, Rui Moreira.

Ao sol, Pedro, Mia e Martim tentavam aquecer-se. Apesar de poucos minutos na água, os três ficaram a bater o dente. "Está um pouco fria", admitiu Pedro Ferreira. Mas o plano era simples: aquecer para voltar ao mar.

Para Pedro, surfar foi "uma experiência nova". "Primeiro, o professor explicou como ficar em pé na prancha e depois começamos a surfar", contou o participante da "Missão Férias Porto", de 8 anos, sem tirar os olhos do mar.