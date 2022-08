Porto mostra à cidade o coração de D. Pedro antes de ir ao Brasil

Estará em exposição na Lapa nos próximos dias 20 e 21 e após o regresso a Portugal, a 10 e 11 de setembro.

Antes de seguir para o Brasil e de novo quando regressar ao Porto, o coração de D. Pedro IV ficará em exposição na Irmandade da Lapa, no Porto. Portuenses e curiosos poderão ver o órgão num primeiro momento no próximo fim de semana, de 20 e 21.

A retirada do coração da urna para o expositor, para a qual são necessárias cinco chaves que estão guardadas na secretária do presidente da Câmara do Porto, será privada. Durante esse fim de semana será também assinado o protocolo de empréstimo da peça entre a Autarquia e o Brasil. Três semanas depois, após o regresso a casa, nos dias 10 e 11 de setembro, haverá oportunidade para observar, uma segunda vez, o coração do rei, entregue por vontade do próprio à cidade.