Porto: "Não sou obrigada a ter uma discoteca dentro de casa"

Ruído de estabelecimento ao lado da habitação de Arminda Teixeira, no centro do Porto, é uma tormenta.

Primeiro, foi o ruído noturno do restaurante ao lado de casa, que obrigou Arminda Teixeira a mudar o quarto para o piso inferior. Depois, veio o barulho da loja de conveniência no corredor de acesso ao prédio, na Praça Carlos Alberto, no Porto, que chegou a funcionar pela madrugada dentro. "Agora, é a discoteca", queixa-se a moradora, de 70 anos, que já reportou o caso à Câmara e fala em "tortura".

"À noite, é o fim do Mundo. É "pum, pum, pum". Parece que vai deitar a casa abaixo. Até as portas abanam. Isto leva uma pessoa à loucura", descreve Arminda, que vive o calvário há cerca de meio ano, quando um bar se instalou no rés do chão de um edifício ao lado do prédio onde vive desde criança.