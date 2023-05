Porto: Paga 200 euros por dois lugares de estacionamento que raramente pode usar

João Nogueira Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Responsável de obra na Rua de Ceuta, no Porto, encontra os lugares de estacionamento que reservou quase sempre ocupados. Comunidade não respeita a placa a indicar que os espaços se destinam à empreitada, e polícia multa e reboca os veículos da obra.

Aquiles Barros está a pagar 200 euros mensais por dois lugares de estacionamento para as viaturas de uma obra na Rua de Ceuta, no Porto. Contudo, já perdeu a conta às vezes em que encontrou os lugares ocupados por outros carros, obrigando-o a estacionar em cima do passeio. No final, as viaturas da obra são multadas e rebocadas. E os lugares pagos continuam ocupados, apesar das placas a indicar que os espaços são destinados à empreitada.

Quando chega ao local de manhã, Aquiles Barros encontra os lugares ocupados a maior parte das vezes: "Chamo a polícia e explico a situação. Mesmo assim, os carros não são rebocados".