Porto passa a ter 50 agentes afetos só à movida e à visibilidade policial

A cidade do Porto vai passar a contar, a partir desta quinta-feira, com cinco equipas, de 10 agentes cada, afetas só à movida e à visibilidade policial, segundo revelou, esta quarta-feira, a comandante da PSP do Porto, Paula Peneda, após uma cerimónia que contou com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

O ministro deslocou-se ao Porto para a sessão de boas-vindas a 186 agentes que reforçaram o Comando Metropolitano do Porto.

"Do reforço que recebi retirei 50 polícias para ficarem dedicados em exclusivo à visibilidade policial. Não têm mais nenhuma tarefa a não ser esta. Estão formadas cinco equipas, desde segunda-feira, de 10 polícias cada, que trabalharão rotativamente como todos os outros polícias, com os mesmos horários. Só que não estarão afetos a mais nenhuma tarefa a não ser à visibilidade e ao reforço operacional", explicou Paula Peneda.

"Amanhã [quinta-feira] já começam a trabalhar normalmente. Estava tudo previsto e organizado. Já havia instalações e carrinhas. Serão distribuídos pelas áreas consideradas mais críticas. Será esse o grande objetivo", concretizou a responsável.

"Estamos a falar da cidade do Porto, numa primeira fase, porque é um projeto-piloto. Tenho que perceber como corre. Como todos os projetos pode precisar de ser reajustado. Embora pense que tem tudo para correr bem. Primeiro, a cidade do Porto, e depois veremos", adiantou.

"A presença será por 24 horas", completou. "A zona da movida, por excelência, é a nossa preocupação. Estamos a adequar o policiamento às nossas preocupações", destacou.