Entidade que avalia classificações fala em intervenções no Centro Histórico do Porto "muito preocupantes".

Faz hoje 25 anos que o Centro Histórico do Porto foi classificado como Património Mundial. Mais de duas décadas depois, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), organização não governamental associada à UNESCO, mostra-se preocupada com a gestão realizada nomeadamente com demolições, "fachadismo" e com a perda e a "expulsão" da população residente da zona classificada.