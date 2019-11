Porto premeia arquitetos pela reabilitação urbana

Hoje às 19:26 Facebook

A Câmara do Porto já anunciou os vencedores dos prémios de arquitetura João de Almada de 2019: Tiago Figueiredo e Luís Pena (pela reabilitação de um edifício residencial na Rua do Almada) e Nuno Graça Moura (pelo projeto de um hotel na Rua da Alegria) foram os melhores entre os 33 trabalhos a concurso.

Como explica a própria autarquia, o prémio João de Almada tem como objetivo "incentivar e promover a recuperação do património arquitetónico da cidade, através da atribuição bienal aos melhores exemplos de reabilitação concluídos durante o período de dois anos a que cada edição se refere".

O prémio deste ano tem dois grandes vencedores. Na categoria de "Edifícios residenciais", será entregue ao gabinete "Figueiredo + Pena", pela reabilitação de um edifício na Rua do Almada. Argumenta o júri que o projeto demonstra "um particular cuidado na recuperação dos valores patrimoniais e na reinterpretação das tipologias originais, assim como na execução das ampliações modernas que demonstram uma sábia leitura no conhecimento arquitetónico, urbanístico e histórico da envolvente".

Na categoria "Edifícios não residenciais", o prémio vai o hotel "Casa Rosa" Hotel, projeto do arquiteto Nuno Graça Moura. O júri considera que "o projeto põe em evidência um conhecimento profundo do edifício preexistente, construído nos finais dos anos 40 do século XX. Assim, todas as alterações efetuadas na intervenção do edifício manifestam um desenho arquitetónico que evita ruturas e assume as continuidades dos valores presentes no edifício."

O júri da 18.ª edição do Prémio João de Almada foi presidido pelo pelo presidente da Câmara, Rui Moreira, e teve 33 trabalhos a concurso, o número mais alto desde que foi instituído, nos anos 80 do século XX.

Seis casas em dois lotes

Como explicam os arquitetos Tiago Figueiredo e Luís Pena, na memória descritiva do projeto, a operação de reabilitação que agora lhes vale o reconhecimento da cidade, incidiu sobre dois lotes emparcelados, que lhes permitiu criar seis apartamentos para a "Red Crown Investment". O edifício com frente para a Rua do Almada "era uma casa tipicamente portuense, em bom estado de conservação, de quatro pisos e um recuado", enquanto o "edifício com entrada pela Rua Alferes Malheiro apresentava três pisos, com fachada frontal bem conservada em alvenaria de pedra".

"Para o edifício com frente para a Rua do Almada propôs-se a ampliação da volumetria para o interior do lote (...) A nova fachada tardoz, reinterpretando a construção original, é composta por lajes de betão bujardado e os panos de parede em reboco. As carpintarias, divisórias, estuques, pavimentos e revestimentos existentes foram recuperados sempre que possível e a ampliação tem em conta as técnicas construtivas originais, com soalho assente em vigamento de madeira maciça, divisórias leves e caixilharia de madeira".

Já o edifício com entrada pela Rua Alferes Malheiro, "foi reconstruído e ampliado com um novo piso recuado que acompanha a moda dos edifícios vizinhos (a 2,5 metros da fachada). De forma semelhante ao edifício da Rua do Almada, o interior será reabilitado recorrendo a linguagem e técnicas similares às existentes e a fachada tardoz com o mesmo sistema de lajes de betão bujardado. O último piso assumirá a sua condição de acrescento através de um sistema de construção leve em madeira revestida lateralmente a chapa ondulada, procurando a integração com os acrescentos já existentes ao longo da rua".