Porto premeia melhores alunos das escolas públicas do concelho

A cerimónia da 15.ª edição do Prémio de Mérito Escolar Rumo à Excelência realizou-se na Casa da Música, na tarde desta terça-feira, e premiou 75 alunos de 27 estabelecimentos de ensino do concelho, representados pelos respetivos diretores.

"É um orgulho muito grande. É a segunda vez que a Sofia está a ser reconhecida. A primeira foi no 2º ciclo, e agora no terceiro". As palavras são de Hélder Agostinho, mas espelham o sentimento dos encarregados de educação dos 75 estudantes que a Câmara do Porto distinguiu ontem.

Sofia Agostinho, 15 anos, que frequenta o Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa, foi uma das galardoadas.

O Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade teve duas alunas premiadas. O diretor, Emídio Isaías, sublinhou que "esta não é só uma conquista dos alunos": "Há um trabalho individual destes jovens, mas também significa que a escola está a cumprir um bom trabalho".

Além da atribuição de um diploma emoldurado aos 75 alunos, foram premiados cinco estudantes, um por cada ciclo de ensino, como os melhores da cidade. Receberam um computador portátil.

O presidente da Câmara, Rui Moreira, lembrou que a excelência académica anda de mãos dadas com a responsabilidade social: "Como líderes do futuro, devem usar o conhecimento em prol da comunidade e do planeta".

Ao JN, Fernando Paulo, vereador da Educação, referiu que o prémio "permite valorizar o sucesso escolar e o investimento na educação pública, criando uma relação saudável de disputa entre os jovens".

O vereador mencionou ainda que na próxima edição, "o reconhecimento vai além dos resultados, com a entrega de um prémio de qualificação para estudantes que se destaquem na vertente da responsabilidade social e cidadania".

O Prémio de Mérito Escolar Rumo à Excelência, inserido no Programa Porto de Futuro e que já vai na 15ª. edição, tem como objetivo a promoção do mérito escolar na população estudantil da cidade do Porto ao reconhecer, valorizar e premiar os melhores alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário e profissional das escolas da rede pública e das escolas profissionais do município do Porto, que se