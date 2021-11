Porto: pulmão verde na Asprela entra na fase final

Adriana Castro Hoje às 13:17 Facebook

Obra de 1,6 milhões de euros termina em quatro meses. População contente com parque no Porto, mas há quem diga que construção "nunca mais acaba".

Em construção há mais de um ano, o Parque da Asprela, no Porto, já mostra sinais de que os trabalhos estarão próximos do fim. A obra de engenharia mais desafiante do projeto, relacionada com o controlo das cheias, está pronta. Falta estabilizar e proteger as margens da ribeira, nota a Câmara do Porto, já que o curso de água acompanha quase todo o parque. Entretanto, já se vê parte da iluminação montada e alguns caminhos pavimentados. A empreitada, que custou 1,6 milhões de euros, tem a sua conclusão apontada para daqui a quatro meses.

Esquecida a vegetação e o descampado onde, semanas antes de começarem os trabalhos, houve três incêndios, o novo parque dá lugar a cerca de dois quilómetros de percursos pedonais e cicláveis.