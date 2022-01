Porto reativa velho mercado e cria feira para alfarrabistas

Câmara está a tentar revitalizar o setor na cidade. Todos os vendedores vão passar a ter um cartão identificativo.

Enquanto se espera pela criação do feiródromo em Campanhã, que vai receber, entre outros, antigos feirantes do Cerco e os que utilizam a Vandoma, o Porto prepara-se para revitalizar todo o setor. Em breve regressa a o Mercado do Covelo com uma "nova roupagem", haverá mais lugares disponíveis no Mercado das Artes e será criado um certame novo, o Mercado dos Alfarrabistas.

O Porto tem atualmente 13 feiras e mercados de gestão municipal direta e nos últimos anos tem procedido, diz a Autarquia, "à requalificação, modernização e criação de melhores condições". A mudança nem sempre é fácil de entender, como se viu recentemente quando a Câmara resolveu terminar com a Feira do Cerco por ali existir má convivência entre feirantes legais e não legais e insegurança entre os participantes, obrigando à presença policial.