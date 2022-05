Porto: Regras de vestuário causam insatisfação na Filipa de Vilhena

Escola do Porto emitiu comunicado para que os alunos usem roupa adequada. Associação de Pais diz estar atenta.

Vários alunos da Escola Secundária Filipa de Vilhena, no Porto, ficaram descontentes com o comunicado da direção da escola, acerca do uso de "vestuário adequado". Sob o anonimato, dizem ter interpretado o ofício como uma proibição do uso de calções, minissaias e camisolas com decotes. Mas, ao JN, a diretora, Maria José Tavares, garante que tudo isso é "permitido".

Ofélia Carvalho, da Associação de Pais, confirma a "revolta" de alguns estudantes e diz que a associação está "atenta" ao evoluir do assunto.