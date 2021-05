Porto: sala de chuto na gaveta há 20 anos

Alfredo Teixeira Hoje às 12:41 Facebook

Tráfico e consumo de droga na via pública continua a ser um flagelo em algumas zonas da cidade.

Apesar de prevista na legislação portuguesa desde 2001, o Porto ainda não tem, 20 anos depois, a sua primeira sala de consumo assistida a funcionar. A pandemia veio atrasar o processo e Câmara do Porto e Ministério da Saúde prosseguem com reuniões, sem que até agora tenha saído fumo branco para um projeto essencial para terminar com o consumo de droga na via pública.

O cenário a que se assistia até há bem pouco tempo no Jardim do Fluvial parece ter migrado para a zona da Prelada. Também junto à Rua de S. João do Porto as tendas desapareceram, mas o consumo continua a ser feito junto ao muro das traseiras do Museu de Serralves, à Rua de Bartolomeu Velho e junto aos Bairros da Pasteleira Nova e de Pinheiro Torres. E na Zona Histórica, junto ao Fontanário da Sé, à frente dos turistas.