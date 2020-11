Porto sem árvore de Natal em ano de pandemia

Ana Sofia Rocha Hoje às 19:26 Facebook

O Porto não terá, este ano, árvore de Natal em frente à Câmara Municipal. A festa de inauguração das luzes na Avenida dos Aliados não será feita e também o fogo de artifício da passagem de ano foi cancelado.

Devido à situação de pandemia, a Autarquia da Invicta decidiu ainda suspender a agenda de festejos, que incluiria concertos na Avenida, pistas de gelo em diferentes pontos da cidade, teatros de rua, contos para crianças, mini concertos itinerantes pela Baixa da cidade.

Ainda assim, segundo a nota publicada no site da autarquia, "as medidas anunciada não comprometem a iluminação das ruas da cidade, uma tradição já enraizada e muito apreciada e que, no contexto atual, assume ainda maior relevância para o estímulo ao comércio tradicional".

A Árvore de Natal que, anualmente, ilumina os Paços do Concelho, não será este ano montada, uma vez que "a sua existência poderia tornar-se foco de aglomeração de pessoas", esclareceu o município. Já na noite de ano novo, "as 12 badaladas no relógio da Câmara Municipal não serão acompanhadas pelo fogo de artifício, que nos últimos anos tem levado milhares de portuenses e visitantes à Avenida dos Aliados".

Na nota, a Câmara do Porto apelou ainda apela aos munícipes que optem por antecipar as suas compras de Natal, "de forma a não sobrecarregar o comércio da cidade nos dias antecedentes ao 25 de dezembro".