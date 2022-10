Porto: Só eles sabem o segredo de manter negócio com porta aberta para a rua

Ruas de Costa Cabral e S. Roque da Lameira, no Porto, concentram muito comércio tradicional. Seis histórias de quem persiste e resiste há décadas.

Um olhar curioso espreita pela montra. "Precisa de alguma coisa?". A resposta à delicada pergunta de Maria Angelina Jambas não pode ser outra que não entrar na mercearia. E o convite parece estender-se a mais freguesas: em dois minutos, entraram quatro na loja. "Ainda não tinha aberto e já tinha clientes à porta", diz a comerciante, há 21 anos na Rua de Costa Cabral, no Porto. É a artéria mais longa da cidade e concentra muito do comércio tradicional. A ela junta-se a Rua de São Roque da Lameira, com perspetivas de que a reconversão do antigo matadouro ajude a recuperar os tempos áureos.

Todos aprenderam a arte de bem tratar os clientes e dizem ser isso que mantêm os negócios de porta aberta, apesar de ser um trabalho inglório: "Não se ganha para a despesa". Alguns dizem "não saber fazer mais nada", mas é o sentimento de pertença ao setor que não lhes altera o sentido do caminho que percorrem há décadas.