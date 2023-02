Porto Tech Hub: um botão "switch" que já deu a volta a mais de 200 vidas

João Nogueira Hoje às 13:49 Facebook

Profissionais de áreas distintas mudam de carreira através do curso SWitCH, que abre as portas da programação nas empresas.

Mais de 200 pessoas já mudaram de vida através do SWitCH. A pós-graduação desenvolvida pelo Porto Tech Hub, em parceria com o Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), compromete-se a requalificar profissionais de qualquer área de formação para o mundo da programação. Faltam recursos ao mundo da tecnologia e há cada vez mais gente, das mais diversas profissões predispostas a assumir o desafio de fazer uma mudança radical de rumo.

Segundo os testemunhos ouvidos pelo JN, a palavra que dá nome ao projeto "não podia fazer mais sentido", uma vez que o programa "muda" ("switch", em inglês) a vida profissional e pessoal dos alunos.