Porto tem 100 mil euros para apoiar projetos de inovação digital

A Câmara do Porto tem abertas até o final de agosto as candidaturas para apoios financeiros a projetos de inovação e de transição digital. O investimento global é de 100 mil euros, sendo que cada atividade selecionada pode obter uma ajuda até 10 mil euros.

As candidaturas podem ser apresentadas por "entidades e organizações coletivas, nacionais ou estrangeiras, de promoção de atividades que estimulem o ecossistema de inovação do Porto".

"Enquadrado na estratégia municipal para a inovação e transição digital, o programa tem como objetivo desafiar a comunidade de inovação e tecnologia da cidade a contribuir ativamente para um ecossistema mais dinâmico. A Convocatória Aberta realiza-se desde 2017 e até à presente edição contou com mais de 10 mil participantes em 36 atividades apoiadas pela iniciativa", elenca a Câmara do Porto.

A iniciativa é promovida pela Câmara do Porto e coordenada pela Associação Porto Digital através da Porto Innovation Hub, contando com o apoio da UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

Podem ser apresentados projetos nas seguintes áreas: estudos, mapeamentos e avaliações do ecossistema de inovação e tecnologia; partilha de conhecimento, capacitação e formação profissional, bem como de capacitação dos cidadãos para as novas tecnologias e para a transição digital; promoção e dinamização de comunidades tecnológicas e da ciência e conhecimento; e valorização da inovação e tecnologia junto de empresas de base tecnológica, nomeadamente através do apoio à ideação e experimentação, bem como ao desenvolvimento de soluções e serviços inovadores.

As candidaturas podem ser feitas online.