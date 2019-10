Porto tem 600 toxicodependentes a consumir na rua

Alfredo Teixeira Hoje às 08:54 Facebook

Dezenas de pessoas fumam e injetam droga às claras na Viela do Anjo, no Centro Histórico do Porto, junto às instalações da Proteção Civil. Entidades que atuam no terreno preparam resposta para combater o problema.

São às dezenas pela Viela do Anjo, na Sé, a consumir droga, junto ao edifício da Proteção Civil do Porto, em pleno Centro Histórico e perante os moradores e centenas de turistas que passeiam por ali. As torres do Aleixo foram demolidas e o fenómeno do tráfico e do consumo de droga pulverizou-se pela cidade.

Todas a entidades que atuam no terreno reconhecem o fenómeno e preparam para breve uma resposta ao problema que, ao tornar-se mais visível, fez aumentar o sentimento de insegurança. Por toda a cidade existem 600 toxicodependentes a consumir droga na rua, de acordo com dados da Administração Regional de Saúde do Norte.

