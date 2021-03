Porto tem serviço grátis que mede ruído e aplica multas

Miguel Amorim Hoje às 07:38 Facebook

Para atender às reclamações dos moradores do Porto sobre o ruído, a Autarquia tem um Laboratório de Acústica credenciado pelo Instituto Português de Acreditação e técnicos que analisam os problemas e aplicam multas.

Rui Calejo, responsável pela revisão do Plano Municipal de Redução do Ruído, faz notar que o serviço é grátis e que o Município "não deixa morrer os casos".

"Não há muitas câmaras que tenham isso. No Porto, a pessoa reclama, os técnicos da Autarquia vão lá e o queixoso não paga nada. Primeiro, a Câmara vê o que se passa. Aqui não estamos a falar de queixas sobre o ruído de vizinhança. São queixas sobre barulho de cafés, bares, centros comerciais, supermercados, ginásios e espaços do género. Se for dada razão, a Câmara manda resolver o problema. Notifica e aplica multas. É o Gabinete de Gestão do Ruído do Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental que trata", concretiza.