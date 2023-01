Porto terá "em breve" novidades sobre pontes do TGV e rodoviária

O júri da ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, entre Campanhã, no Porto, e Oliveira do Douro, em Gaia, está a terminar a análise das propostas submetidas no concurso público. "Em breve" haverá novidades quanto à possível dupla utilização da TGV.

Em declarações aos jornalistas à margem da reunião de Câmara do Porto, esta segunda-feira, o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, questionado sobre quando seria tomada uma decisão quanto à dupla utilização da ponte do TGV, adiantou que "verifica-se alguma interferência geográfica entre a ponte prevista pelo TGV e a ponte prevista pelos municípios do Porto e de Gaia".

Essa mesma interferência foi a que motivou, desde logo, uma análise pela Infraestruturas de Portugal (IP) sobre a possibilidade de a estrutura para o TGV absorver o tabuleiro rodoviário. Uma solução que a IP disse ser "viável" aquando da apresentação do projeto para a linha de comboio de alta velocidade entre o Porto e Lisboa.

Pedro Baganha acrescenta que a solução final terá de resolver o problema "sob pena de os nossos cidadãos não compreenderem a racionalidade da utilização dos dinheiros públicos".

Sobre a dupla utilização, respondeu: "Vamos ver se é tecnicamente possível e se não há soluções que se enquadrem no caderno de encargos do concurso. Muito em breve teremos novidades".