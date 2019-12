Porto terá novos espaços verdes na Lapa e em Lordelo

Miguel Amorim Hoje às 13:08 Facebook

A zona da Lapa, no centro do Porto, e de Lordelo do Ouro, mais próxima da faixa costeira, vão ter novos espaços verdes.

Na Lapa, contígua à Quinta de Santo António (também para reabilitar), a ribeira de Vilar ganhará vida nova, enquanto que, em Lordelo, a linha de água da ribeira da Granja passará a estar a céu aberto, cumprindo as instruções da Agência Portuguesa do Ambiente.

A apresentação dos projetos decorreu, ontem, antes da reunião de Câmara e esteve a cargo do arquiteto Paulo Vieira. Juntas, Lapa e Quinta de Santo António equivalem a 35 mil metros quadrados de área verde. Com uma localização central, têm a vantagem de ser servidas pelas estações de metro da Lapa e de Carolina Michaëlis. Está estimado um investimento de 2,2 milhões de euros e o projeto da Quinta de Santo António, junto à Rua da Boavista, inclui uma residência para estudantes. Há mais edificado previsto para a Lapa.