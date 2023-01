Porto terá voos diários para Nova Iorque e ganha ligação a Luanda

A TAP anunciou que, durante este ano, vai "quase duplicar" a oferta de voos intercontinentais no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. E reforçar as frequências das rotas europeias com mais procura (Genebra e Zurique, na Suíça), bem como incrementar a capacidade das ligações a Paris (França), Londres (Inglaterra), Luxemburgo e Funchal.

Nas rotas intercontinentais, a principal novidade é o lançamento de uma ligação a Luanda (Angola). De acordo com a transportadora, o serviço deve avançar no final de maio, com duas ligações semanais, mas o processo ainda está dependente de autorizações governamentais.

A ligação a Nova Iorque, nos Estado Unidos, será reforçada. Em vez de dois voos semanais, a TAP vai garantir um voo diário. A viagens serão realizadas "nas mais modernas aeronaves disponíveis no mercado, os Airbus 321 Long Range, que oferecem os mais elevados níveis de conforto, padrões de eficiência e redução de emissões", assinala.

PUB

Também para o Brasil haverá mais voos diretos. "A anterior operação de pico que liga diretamente a Invicta a S. Paulo e ao Rio de Janeiro vai ser alargada a todo o período de verão de 2023, com três e dois voos semanais, respetivamente", pormenoriza.

"Com estes incrementos, a TAP quase duplica a oferta de voos intercontinentais no aeroporto Francisco Sá Carneiro, aumentando a ligação do Porto a dois dos mais importantes mercados emissores de turismo, Estados Unidos da América e Brasil, e também a uma cidade com importância crescente em termos de negócios com a região Norte, Luanda", sustenta a companhia, em comunicado.

As rotas de médio curso também vão ser reforçadas. A ligação a Genebra passará de quatro para cinco voos semanais, tal como a ligação a Zurique, que atualmente tem apenas três viagens.

"Toda a rede de destinos europeus da TAP de e para o Porto - além de Genebra e Zurique, também Paris, Londres, Luxemburgo e Funchal - passa a ser operada exclusivamente em aviões Airbus, promovendo uma maior consistência e qualidade do produto oferecido e um aumento de 10% na capacidade, em termos de assentos disponíveis", observa a transportadora.

A TAP anunciou, ainda, que a ponte aérea entre Porto e Lisboa passará a ser assegurada exclusivamente por aviões a jato, no verão, deixando de ser utilizados os aviões a hélice ATR.