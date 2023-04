Porto terá voos diretos para Trapani, na Sicília, em junho

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro passará a ter, em junho, uma nova rota até Trapani, na região da Sicília, em Itália. A ligação será operada pela Ryanair duas vezes por semana, que anunciou esta segunda-feira a nova ligação.

A ligação direta entre o Porto e Trapani foi anunciada esta segunda-feira pela Ryanair. De acordo com a companhia aérea, as viagens serão feitas duas vezes por semana, a partir de junho, como parte do programa deste verão.

O voo inaugural terá lugar no dia 1 de junho, com partida às 15.15 horas do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. A viagem demora cerca de três horas. Nesse dia, o preço ronda os 40 euros por pessoa, de acordo com as informações disponíveis no site daquela companhia aérea.

Em comunicado, a responsável da Ryanair Elena Cabrera diz que a empresa está "ansiosa" por receber clientes a bordo, notando que "a Ryanair continua a oferecer mais conectividade e tarifas mais baixas do que qualquer outra companhia aérea para Portugal".