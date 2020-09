Porto vai ter iluminações de Natal em 82 zonas a partir de 28 de novembro

Hoje às 16:35 Facebook

A inauguração das iluminações de Natal no Porto está prevista para o dia 28 de novembro, abrangendo 82 zonas, mas com a pandemia de ​​​​​​​covid-19 a data pode sofrer ajustes, avançou esta quarta-feira fonte da Associação de Comerciantes do Porto.

O anúncio da Associação de Comerciantes do Porto para o aluguer de "Iluminações Decorativas, Infraestruturas Elétricas e Árvore de Natal no âmbito do Natal de 2020" na cidade foi esta quarta-feira publicado em Diário da República (DR), por um preço base de "395 mil euros".

Em entrevista telefónica à agência Lusa, no âmbito do anúncio em DR, Rubens de Carvalho, técnico na Associação de Comerciantes do Porto, avançou que o arranque da montagem das iluminações de Natal está previsto para a "terceira semana de outubro" e que a inauguração está agendada para o dia 28 de novembro, com os "testes a serem realizados dia 25 de novembro".

Com a covid-19 pode haver "contratempos associados" que venham a obrigar a ajustes, acrescentou Rubens de Carvalho, referindo que as iluminações ficarão patentes na cidade até ao dia 11 de janeiro de 2021.

O caderno de encargos do concurso público prevê albergar situações novas, como por exemplo os 'selfie-points' (estruturas para se poder tirar fotografias), que vão ser montados no solo na Avenida dos Aliados, Praça dos Leões (Praça Gomes Teixeira), Cordoaria e noutras zonas da cidade que recebem mais visitantes, explicou Rubens de Carvalho.

"São estruturas montadas e desenvolvidas para embelezar determinados sítios. Podem ser árvores artificiais, podem ser prendas, podem ser bonecos [de neve], que ficam estrategicamente colocados no solo" e que as pessoas podem utilizar "para tirar fotografias".

A árvore de Natal vai ser colocada em frente à Câmara Municipal do Porto, nos Aliados, como vem sendo hábito nos últimos anos.

O presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Joel Azevedo, acrescentou que o número de ruas que vão ter iluminação este ano vai ser idêntico ao número de ruas do Natal de 2019 (80), embora algumas artérias possam não receber a iluminação devido a obras em curso e serem iluminadas outras zonas.

"Gostaríamos que todas as empresas que se candidatem venham com o espírito de fazer o cumprimento global do que é proposto", referiu, recordando que também este ano a iniciativa conta com a parceria da Câmara Municipal do Porto.